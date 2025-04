Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, koyu bir Fenerbahçe taraftarı oluşuyla da tanınıyor. Say, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan olaylı derbi maçıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Ünlü müzisyen, tuttuğu takımı, takımın teknik direktörü José Mourinho ve takımın başkanı Ali Koç'u eleştiren bir yorum yazdı.

José Mourinho'nun maç sonunda Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkma anını gösteren videoyu da paylaşan Fazıl Say; "Küçük çocukken bir takım tutuyorsunuz taraftarı oluyorsunuz, futbolcuları seviyorsunuz filan. Tüm bir ömür… İşin aslı; futbol maçı. Çünkü dertlerden kaçış. Arkaik deşarj işi. Herkes için farklı olay ama içgüdüler aynı ama bu naif konu bu ülkede çok tatsız bir noktaya vardı. Fenerbahçe ile şu şuurunu tamamen kaybetmiş Mourinho ve 7 yıldır tam bir başarısızlığın iflasını çeken Ali Koç artık son haftalarına gelmiştir" dedi.

"MOURINHO ARTIK GİTSİN"

Say, sosyal medya paylaşımına şu sözlerle devam etti: Ali Koç tonla para yığdığı halde başaramadı. İdeolojik olarak da ortamı yönetemedi. Türk sporuna hayli hasar vererek iş yürütmeye kalkışınca olmuyor. Güzide rakiplerini düşman ilan edince olmuyor. Gitme vakti gelmiştir. Tüm dünyaya en iyi nasıl rezil olunur aşağıdaki video her şeyi anlatıyor. Öylesine ki; Okan Buruk’un kendini yere attığı an bir saat reklamına bile konu olmuş… Güldüm…. “Special one”... Mourinho, sezon sonuna kadar ceza alsın ve artık gitsin. İyi gitmedi bu hikaye. Buraya kadar… İsterse her maçı kazansınlar; gönüllerde farklı şeyler kaybettiler. Çünkü… Şu “en naif” şeyi…

"OKAN BURUK İŞİNİ İYİ YAPIYOR"

Okan Buruk ile ilgili (şu kendini yere atması hariç, ki suçlu bulmadım bu son reaksiyonu) gayet olumlu düşüncelerim var. İşini iyi yapan adam. Yolu açık olsun.