Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, koyu bir Fenerbahçe taraftarı oluşuyla da tanınıyor. Say, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan olaylı derbi maçıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Ünlü müzisyen, tuttuğu takımı, takımın teknik direktörü José Mourinho ve takımın başkanı Ali Koç'u eleştiren bir yorum yazdı.

José Mourinho'nun maç sonunda Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkma anını gösteren videoyu da paylaşan Fazıl Say; "Küçük çocukken bir takım tutuyorsunuz taraftarı oluyorsunuz, futbolcuları seviyorsunuz filan. Tüm bir ömür… İşin aslı; futbol maçı. Çünkü dertlerden kaçış. Arkaik deşarj işi. Herkes için farklı olay ama içgüdüler aynı ama bu naif konu bu ülkede çok tatsız bir noktaya vardı. Fenerbahçe ile şu şuurunu tamamen kaybetmiş Mourinho ve 7 yıldır tam bir başarısızlığın iflasını çeken Ali Koç artık son haftalarına gelmiştir" dedi.