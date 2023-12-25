Haberler Sağlık "Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor"

"Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor" Diyetisyen Cemre Balkan, fazla şeker tüketiminin bazı proteinlere zarar vererek ciltte kırışıklık, sarkma, yüzeylerde bozulma ve aknelere yol açtığını söyledi İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:09 facebook

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Sofra şekeri olarak bilinen beyaz şeker kullanımının aşırısı bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Diyetisyen Cemre Balkan, fazla şeker kullanımına bağlı olarak bel-göbek yağlarının artması, ciltte kırışıklık, obezite, mutsuzluk, mide rahatsızlığı ve hafızanın azalması gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

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Şekerden gelen enerjinin günlük enerji ihtiyacının yüzde 10’unu geçmemesi hatta yüzde 5’in altında olması gerektiğinin altını çizen Balkan, “Günlük olarak ortalama meyve tüketimi, doğal şeker alımımız için yeterlidir. Fazla tüketilen işlenmiş şeker kan dolaşımıyla vücuda dağılır ve bel, göbek, kalça, göğüs ve bacak gibi bölgelerde yağ olarak birikir. Bu yağlar böbrek kalp gibi organlara dağılır ve organlar işlevlerini yerine getiremez.