Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Fazla yolcuları polisle indirdi!

Tatilcilerin akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü bir anda kapasitesinin yaklaşık 3 katı doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarılarıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti

Otobüste sosyal mesafeye uymadılar
DHA

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi.

POLİS YOLCULARA AÇIKLAMA YAPTI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarılarında bulundular.

AYAKTAKİ YOLCULAR İNDİRİLDİ

Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söyledi. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Soylu: Kazalar son 10 yıla göre ciddi şekilde azaldı
GÜNDEMBakan Soylu: Kazalar son 10 yıla göre ciddi şekilde ...
Son dakika... MANGAL ATEŞİ ÇIKTI! İzmir'deki orman yangınında flaş detay!
GÜNDEMİzmir'deki orman yangınında flaş detay!
Son dakika haberi! Önce çarptı, sonra bıçakladı!
GÜNDEMÖnce çarptı, sonra bıçakladı!
OTOGAR'DA HAREKETLİLİK! Bayramın son günü otogarda yoğunluk yaşanıyor...
GÜNDEMBayramın son günü otogar hareketlendi!
Polislik taban puanları! TYT 2020 PMYO polislik taban puanları belli mi?
GÜNDEMPolislik taban puanları
Terör örgütünde çözülme devam ediyor!
GÜNDEMTerör örgütünde çözülme devam ediyor!
Son dakika... FECİ KAZA! Yüksekova'da bir araç uçuruma devrildi: 6 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMYüksekova'da feci kaza: 6 ölü!
MSB açıkladı! Orta Akdeniz'de tatbikat!
GÜNDEMMSB açıkladı! Orta Akdeniz'de tatbikat!
Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
GÜNDEMOtomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayram diplomasisi"
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bayram diplomasisi"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X