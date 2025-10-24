Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya FBI Başkanı Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarına mafyanın da karıştığını belirtti | Dış Haberler

        FBI Başkanı Patel, NBA'deki yasa dışı bahis oyunlarına mafyanın da karıştığını belirtti

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis oyunlarının organize edilmesine bazı mafya örgütlerinin de dahil olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA yasa dışı bahis oyunlarında mafya bağı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Patel, NBA'deki yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı.

        Söz konusu operasyon dahilindeki gözaltıların suç kapsamının, "elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar oynamaya kadar uzandığını" belirten Patel, "FBI, ülke çapında hiçbir suç failine yer bırakmayacak." dedi.

        Patel, "NBA içinde yapılan dolandırıcılığı çökertmekle kalmadıklarını", aynı zamanda bu yasa dışı faaliyete karışan Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledikleri bilgilerini paylaştı.

        FBI Başkanı, NBA maçlarıyla ilgili internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları üzerinden bazı basketbolcuların ve diğer suç örgütlerinin milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, dolandırılan mağdurların sayısının artmaması için konuyu "sıcak tutacaklarını" vurguladı.

        ABD basınında, FBI soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığı, Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'in de şüpheliler arasında olduğu bilgisine yer verildi.

        Rozier, NBA'e ait içeriden özel bilgileri kullanarak yasa dışı bir spor bahis şebekesine katılmakla suçlanırken, konuyla ilgili NBA'den henüz bir açıklama gelmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!