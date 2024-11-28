FBI, Trump'ın yeni kabinesine "olası tehditlerden" haberdar

ABD Washington merkezli FBI Ulusal Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın yeni kabine adaylarını hedef alan bir dizi gelişmeden "haberdar" olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "FBI, yeni yönetim adaylarını ve atamalarını hedef alan çok sayıda bomba tehdidi ve taktiksel saldırı planlarının farkındadır ve bu konuda kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, kabinedeki bazı adaylara yönelik tehditleri doğrularken, tehdit edilenlerin isimleri ve kaç kişi oldukları hakkında detay vermedi.

"Tüm olası tehditlerin ciddiye alındığı" vurgulanan açıklamada, ABD halkı, şüpheli gördükleri her şeyi "derhal kolluk kuvvetlerine bildirmeye" çağrıldı.

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Yeni kabine adaylarından bazıları, çeşitli platformlardan yaptıkları açıklamalarla, dün gece ve bu sabah kendilerine ve aile bireylerine yönelik bazı tehditlerle karşı karşıya kaldıkları yönünde açıklamalarda bulundu.

TEHDİT ALDIĞI İDDİA EDENLER ARASINDA LEE ZELDİN VE ELİSE STEFANİK GİBİ İSİMLER DE VAR

Trump'ın ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) için duyurduğu yönetici adayı Lee Zeldin, bugün sosyal medya paylaşımında, evine, kendisini ve ailesini hedef alan bir tehdit mesajı gönderildiğini duyurmuştu.