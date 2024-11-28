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        Haberler Dünya Amerika FBI, Trump'ın yeni kabinesine "olası tehditlerden" haberdar | Dış Haberler

        FBI, Trump'ın yeni kabinesine "olası tehditlerden" haberdar

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yeni kabinesine aday gösterdiği bazı isimlere yönelik "olası tehditleri" ciddiye aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:39 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:39
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        FBI, "olası tehditlerden" haberdar
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        ABD Washington merkezli FBI Ulusal Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın yeni kabine adaylarını hedef alan bir dizi gelişmeden "haberdar" olunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "FBI, yeni yönetim adaylarını ve atamalarını hedef alan çok sayıda bomba tehdidi ve taktiksel saldırı planlarının farkındadır ve bu konuda kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        "TÜM OLASI TEHDİTLER CİDDİYE ALINIYOR"

        "Tüm olası tehditlerin ciddiye alındığı" vurgulanan açıklamada, ABD halkı, şüpheli gördükleri her şeyi "derhal kolluk kuvvetlerine bildirmeye" çağrıldı.

        Trump'ın sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, kabinedeki bazı adaylara yönelik tehditleri doğrularken, tehdit edilenlerin isimleri ve kaç kişi oldukları hakkında detay vermedi.

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        Yeni kabine adaylarından bazıları, çeşitli platformlardan yaptıkları açıklamalarla, dün gece ve bu sabah kendilerine ve aile bireylerine yönelik bazı tehditlerle karşı karşıya kaldıkları yönünde açıklamalarda bulundu.

        TEHDİT ALDIĞI İDDİA EDENLER ARASINDA LEE ZELDİN VE ELİSE STEFANİK GİBİ İSİMLER DE VAR

        Trump'ın ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) için duyurduğu yönetici adayı Lee Zeldin, bugün sosyal medya paylaşımında, evine, kendisini ve ailesini hedef alan bir tehdit mesajı gönderildiğini duyurmuştu.

        Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayı Elise Stefanik'te X hesabından, evine yönelik bombalı saldırı tehdidiyle ilgili bilgilendirildikleri açıklamasında bulunmuştu.

        New York Eyalet Polisi konuyla ilgili, ilgili ekiplerinin ve "patlayıcı tespiti konusunda eğitimli K9 birimlerinin" Stefanik'in evini "taradığını" ve "hiçbir patlayıcı cihaz bulamadığını" bildiren bir açıklama yaptı.

        Ayrıca Florida'daki Okaloosa İlçe Şerif Ofisi'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde eski Kongre Üyesi Matt Gaetz'e ait olduğu ileri sürülen posta kutusuna yönelik bir bomba tehdidi bildirimi alındığı ve yapılan inceleme sonucunda herhangi bir şey bulunamadığı kaydedilmişti.

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        Öte yandan ABD medyasında, Trump'ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktör adayı John Ratcliffe, Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth ve Tarım Bakanı adayı Brooke Rollins'in tehdit edildiğine dair haberlere yer verildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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