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        Haberler Gündem Güncel Feci kaza! Bir anda motokurye çarptı | Son dakika haberleri

        Feci kaza! Bir anda motokurye çarptı

        İstanbul Kağıthane'de sipariş tesliminin ardından iş yerine dönmekte olan 24 yaşındaki motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motokurye Salih Erdoğan ve çarptığı kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:08
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        Feci kaza! Bir anda motokurye çarptı
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        İstanbul Kağıthane'de kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre motokurye 24 yaşındaki Salih Erdoğan siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıktı.

        Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen bir kadın yolun karşısına geçmek için yola çıktı. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı.

        MOTOKURYE VE ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

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        Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye Salih Erdoğan ve çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı olay yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kağıthane
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        #haberler
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