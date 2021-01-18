Ayşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Sanayi Bölgesi'nde, 8 Ocak'ta, Faruk Köz yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aykut'a (18) çarptı. Kazada Ayşe Aykut yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
DHA'da yer alan habere göre ambulansla götürüldüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Ayşe Aykut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.
ANADOLU LİSESİNDE ÖĞRENCİYDİ
Artvin Yusufeli ilçesinde yaşayan Ayşe Aykut'un Şehit Salih Hüseyin Parça Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu, aile ziyareti için Erzurum'a gittiği belirtildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Ayşe Aykut´un cenazesi, bugün Yusufeli´nin Köprügören köyünde toprağa verilecek.
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