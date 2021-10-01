Kilis'te katliam gibi kaza!

Kilis'te, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi.
Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen otomobille çarpışıp, devrildi.
OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi.
YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KİLİS-HATAY YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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