Kilis'te katliam gibi kaza! 0:00 / 0:00

DHA

Kilis'te, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi.

Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen otomobille çarpışıp, devrildi.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi.

YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KİLİS-HATAY YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.