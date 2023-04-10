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Haberler Gündem Trafik Feci kaza! Tramvay anne ve oğluna çarptı
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Konya'da feci kaza! Tramvay anne ve 5 yaşındaki oğluna çarptı

Konya'da tramvay yolunda feci bir kaza meydana geldi. Yanındaki oğluyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarpmasıyla altında kalan Suriye uyruklu Menal Şahade olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki İbrahim'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Feci kaza! Tramvay anne ve oğluna çarptı
DHA

Konya'da, yolun karşısana geçmek isterken tramvay altında anne hayatını kaybetti, 5 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Menal Şahade (30), oğlu İbrahim Şahade ile yolun karşısına geçmek isterken, vatman Dursun Ali Haydar yönetimindeki Alaaddin-Adliye seferini yapan tramvayın altında kaldı.

ANNE VE OĞLU 20 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen anne ve oğlu tramvayın altında sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk kontrolde anne Menal Şahade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu İbrahim Şahade ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne Şahade'nin cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

VATMAN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Menal Şahade'nin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Vatman Dursun Ali Haydar da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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