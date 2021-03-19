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Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde yolun karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayça Al ile yaralanan arkadaşı kusurlu bulundu. İki gence çarptıktan sonra 44'üncü metrede fren yaptığı belirtilen sürücü Abdülkadir G. tali kusurlu bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 5 Eylül 2020 tarihinde gezintiye çıkan Ayça Al ve Doğukan Boynuz, Karadeniz Sahil Yolu'nda refüjde kesilmiş tellerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Giresun'dan Trabzon yönüne giden Abdülkadir G. yönetimindeki otomobil, iki gence çarptı. Ağır yaralanan Ayça Al kaldırıldığı hayatını kaybetti. Arkadaşı Doğukan Boynuz ise kazayı yaralı atlattı.

SAVCI SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında ifade veren yaralı Doğukan Boynuz, kendilerine çarpan aracın şoförünün 112'yi aramadığını belirterek şikâyetçi oldu. Ancak daha sonra bu şikâyetinden vazgeçti. Olay yeri tespit tutanağına göre kazanın meydana geldiği akşam saatlerinde kaza yerine 50 metre mesafedeki yaya alt geçidinin ışıklandırma olmadığı gerekçesiyle kullanıma müsait olmadığı belirtildi. Kazanın ardından refüjde kesik olan tellerin yenilendiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU

Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik ihtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, sürücünün alt düzeyde kusurlu olduğu, Ayça Al ve Doğukan Boynuz'un asli kusurlu olduğu belirtildi. Olay yeri kaza tespit tutanağında ise sürücünün Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın hızını, kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, menfezlere yaklaşırken azaltmayarak kuralı ihlal ettiğine yer verildi. Raporda, Ayça Al ve Doğukan Boynuz'un yaptığı ihlallere de yer verildi.

SAVCI HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Soruşturmayı tamamlayan savcı, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep eden savcı, sürücünün cezasının üçte birden yarısına kadar artırılmasını talep etti.