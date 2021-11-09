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Haberler Gündem Trafik Feci kazada motosikletliyi bırakıp kaçtı
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Bursa'daki feci kazada motosikletliyi bırakıp kaçtı

Bursa'da hafif ticari araç ile ana yoldan giden motosiklet çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerini terk etti. Motosiklet sürücüsü Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Feci kazada motosikletliyi bırakıp kaçtı
Feci kazada motosikletliyi bırakıp kaçtı
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İHA

Feci kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Osman Gazi caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saat 03.30 sıralarında ana caddeden giden Enes A. (18) idaresindeki motosiklet ile ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Vatandaşlar motosiklet sürücüsü Enes A.'nın yardımına koşarken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşlar kaçan sürücüye tepki gösterdi. Ağır yaralanan Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ederken, hafif ticari araç sürücüsünün kazadan bir gün sonra polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

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