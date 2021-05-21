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7 sağlık çalışanına taksirle öldürme suçlaması! 12 saat can çekişmiş!

Ölümünden hemen önce dünyaca ünlü Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona ile ilgilenen 7 sağlık çalışanına, taksirle adam öldürme suçlaması yöneltildi. Dünya yıldızının ölmeden önce 12 saat can çekiştiği ve gerekli tedavinin uygulanamadığı belirtildi

Maradona nasıl vefat etti? SON DAKİKA: 12 saat can çekişmiş! 7 sağlıkçı için...
7 sağlık çalışanına taksirle öldürme suçlaması! 12 saat can çekişmiş!
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AA

Arjantin'i, 1986 Dünya Kupası'nda zafere götüren Maradona, vefatından iki hafta önce beyin ameliyatı geçirdi ve 25 Kasım 2020'de Buenos Aires dışındaki kiralık bir konutta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

ŞU AN HAYATTA OLABİLİRDİ

AA'da yer alan habere göre tıp kurulu tarafından bu ay savcılara sunulan raporda, "Maradona'nın 12 saatten fazla can çekiştiği, yeterli tedavi görmediği ve hastaneye uygun şekilde kaldırılmış olsaydı hala hayatta olabilirdi" sonucuna varıldı.

'TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Savcılar, beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ve diğer 5 sağlık uzmanına, istemeden adam öldürme suçlaması yöneltti. Maradona’yı öldürmekle suçlanan diğer 5 sağlık çalışanından birinin doktor, birinin psikolog, diğer üçünün ise hemşire olduğu belirtildi.

"HASTANEYE KALDIRILSA HAYATTAYDI"

Tıp heyetinin raporunda, hastanın yaşam riski belirtilerinin göz ardı edildiği ifade edilirken Maradona’nın 12 saatlik uzun bir süre acı çektiği bildirildi. Raporda, Maradona'nın kiralanan evde gördüğü bakımın asgari gereksinimleri karşılamadığı ve yeterli bir hastaneye yatışla hayatta kalabileceğine dikkat çekildi.

İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Beyin cerrahı Luque'un avukatı Julio Rivas, raporun kusurlu ve önyargılı olduğunu, bilimsel bir temele dayanmadığını savundu.

Maradona, daha önce de aşırı dozda uyuşturucu ve alkolden kaynaklanan bir dizi tıbbi sorunlar yaşamış, 2000 ve 2004 yıllarında ölümün kıyısından dönmüştü.

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