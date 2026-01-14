Habertürk
        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri faiz kararına nasıl yansıyacak?

        Fed yılın ilk faiz kararını Ocak ayı içerisinde açıklayacak. Faiz kararı direkt etkileyen ABD enflasyon rakamları dün açıklandı. Ülkede enflasyon verileri beklentilere paralel sonuçlansa da hükümetin kapalı kaldığı dönemde sağlıklı ölçümleme yapılamadığına ilişkin değerlendirmeler bu duruma yönelik iyimserlikleri törpüledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve son durum nedir?

        Giriş: 14.01.2026 - 10:55 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:55
        1

        Piyasalar, Fed tarafından açıklanacak ilk faiz kararını bekliyor. Öte yandan, açıklanan enflasyon verileri ile ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalarda son durum nedir?

        2

        FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

        ABD'nin ekonomiye ilişkin açıklanan verileri ve ülkedeki gelişmeler dünya genelinde pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dün, ülkede enflasyon verileri beklentilere paralel sonuçlansa da hükümetin kapalı kaldığı dönemde sağlıklı ölçümleme yapılamadığına ilişkin değerlendirmeler bu duruma yönelik iyimserlikleri törpüledi.

        ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.

        4

        TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

        Enflasyon raporunda, Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) ilişkin ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından yer almadı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

        5

        FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        Söz konusu verilerin ışığında Fed'in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler göze çarptı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcıların mart ve nisan aylarına yönelik beklentilerinin de bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştığı izleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
