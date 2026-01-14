Piyasalar, Fed tarafından açıklanacak ilk faiz kararını bekliyor. Öte yandan, açıklanan enflasyon verileri ile ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalarda son durum nedir?