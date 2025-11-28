Fed Aralık toplantısında faiz indirimi bekleniyor: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı yaklaşırken gözler ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklamasına döndü. Fed'in, Ekim ayı toplantısında açıklanan faiz kararında tahmin edilenin üstünde indirim yapılırken, para piyasaları yılın son ayında da indirim bekliyor. Peki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed faiz açıklaması hakkında detaylar
Fed’in, Aralık ayında açıklayacağı yılın son faiz kararı için meraklı bekleyiş sürüyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed toplantısında, faiz indirimi beklentisi yüzde 85 yönünde ilerliyor. Peki Fed’in faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı? İşte tüm ayrıntılar
FED ARALIK 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9-10 Aralık 2025 tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşecek. Fed, faiz kararını 10 Aralık 2025 saat 21.00'de açıklayacak.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI BEKLENİYOR
Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.