Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Aralık 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimi yapacak mı, indirim beklentileri neler?

        Fed Aralık toplantısında faiz indirimi bekleniyor: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Aralık ayı yaklaşırken gözler ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklamasına döndü. Fed'in, Ekim ayı toplantısında açıklanan faiz kararında tahmin edilenin üstünde indirim yapılırken, para piyasaları yılın son ayında da indirim bekliyor. Peki faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed faiz açıklaması hakkında detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fed’in, Aralık ayında açıklayacağı yılın son faiz kararı için meraklı bekleyiş sürüyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed toplantısında, faiz indirimi beklentisi yüzde 85 yönünde ilerliyor. Peki Fed’in faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olacak mı? İşte tüm ayrıntılar

        2

        FED ARALIK 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9-10 Aralık 2025 tarihinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşecek. Fed, faiz kararını 10 Aralık 2025 saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        FED'İN FAİZ İNDİRİMİ YAPMASI BEKLENİYOR

        Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor.

        Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor.

        4

        FED EKİM TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPMIŞTI

        Fed 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?