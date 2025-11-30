Fed beklentileri emtia piyasalarına yön verdi

Fed'in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, doların değer kaybetmesi de emtia piyasaları için destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Bununla birlikte Fed Başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in güçlü adaylar arasında gösterilmesi ve faiz indirimlerini önceleyeceği beklentisi, para piyasalarında Fed'e yönelik gevşeme öngörülerini güçlendiren bir diğer unsur oldu.

Fed yetkililerinden gelen açıklamaların da faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle, para piyasalarında tamamlanan haftada Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlandı.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "verimli" olarak nitelediği telefon görüşmesi ve nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıklaması, ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme sinyallerini güçlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gerilimin azalması ise küresel risk iştahını artırmasına karşın enerji fiyatlarını baskılarken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'de yürütülen barış temaslarını şimdiye kadarki "en verimli görüşme" olarak tanımladı.

Beyaz Saray, Cenevre'deki görüşmelerde tarafların "kayda değer ilerleme" sağladığını ve güncellenmiş bir barış çerçevesi taslağı üzerinde çalıştığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı yüzde 4,02 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 99,5 seviyesinden kapattı. Gümüş rekor tazeledi Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu. Altının ons fiyatı haftayı 4 bin 219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, tüm zamanların rekor seviyesi olan 4 bin 381,55 doların üstüne çıkamadı. Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,9 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi ve 56,73 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışıyla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Platin ve paladyum ise hem düşük faiz beklentileri hem de Çin'de devreye giren vadeli kontratların desteğiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 13,6, platinde yüzde 10,4, paladyumda yüzde 5,1 ve altında yüzde 3,7 değer kazandı. Baz metallerde Çin baskısı devam ediyor Baz metaller tamamlanan haftada, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle artan küresel risk iştahının etkisiyle kurşun hariç pozitif bir seyir izledi. Çin'in ekim ayı sanayi karlarındaki düşüş ve emlak sektöründeki kırılganlık, bakır ve diğer baz metallerdeki yükselişi sınırlasa da piyasalarda ABD-Çin arasındaki artan diplomatik temaslar olumlu fiyatlandı. Bakır fiyatları yıl içinde gördüğü rekor seviyelere yaklaşsa da Çin cephesindeki gelişmeler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Çin'de sanayi şirketlerinin karının ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalması ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu. Kurşun fiyatlarında ise depolardaki stokların son 10 yılın zirvesine çıkması, rafine kurşunda kalıcı bir arz fazlasına işaret ederek, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, Singapur'daki teslim kuyruklarının talep patlamasından değil, kurşunu depoda tutmayı karlı hale getiren finansal arbitraj işlemlerinden kaynaklandığını belirterek, bu büyük stok yığınının kurşun fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 4,1, alüminyumda yüzde 2,4, çinkoda yüzde 2,3 ve nikelde yüzde 1,4 artarken, kurşunda yüzde 0,5 değer kaybetti. Petrolde, düşen dolar endeksi fiyatları yukarı çekti Petrol fiyatlarında, tamamlanan haftada düşen dolar endeksi fiyatları yukarı yönlü desteklerken, Rusya ile Ukrayna'ya dair barış müzakerelerine ilişkin haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubuna yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Hafta başında, ABD ile Ukrayna'nın barış planı üzerinde ilerleme kaydettiğine ilişkin haberler, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifleyebileceği beklentilerini güçlendirirken, Brent petrol fiyatları geriledi. Ancak hafta ortasına gelindiğinde somut bir anlaşma sağlanamaması ve Fed'den gelen, küresel risk iştahını artıran sinyallerle petrol fiyatları haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Doğal gaz fiyatları ise ABD'de beklenen şiddetli soğuk hava dalgası ve rekor seviyeye yaklaşan LNG ihracatı beklentilerinin etkisiyle 6 haftalık yükseliş serisini korumaya devam etti. Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 8,4 değer kazandı.

Buğday ve pirinçte arz baskısı Tarım emtia piyasasında, düşen dolar endeksi ve Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle pirinç ve buğday hariç pozitif bir seyir izlendi. Buğday fiyatları, Avrupa Komisyonunun 2025-2026 sezonu Avrupa Birliği (AB) buğday üretim tahminini 134,2 milyon tona, sezon sonu stok tahminini ise 11,5 milyon tona yükseltmesi ve Arjantin'de buğday hasadının verim artışları ve yağışların desteğiyle 25,5 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğine dair haberlerin arz baskısını artırmasıyla negatif bir seyir izledi. Pirinç fiyatlarında ise Asyalı üretici ülkelerde bol ürün beklentisi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Son beş yılın en güçlü muson yağmurlarını alan Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde bu sezon pirinç hasadının verimli geçeceğine yönelik beklentilerin artması da bu görünümü destekledi. Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar mısırda yüzde 2,3 ve soya fasulyesinde yüzde 1,1 değer kazanırken, buğdayda yüzde 0,2, pirinçte yüzde 3,5 azaldı. ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 2,6, pamukta yüzde 1,4, şekerde yüzde 2,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 7,6 artışla tamamladı.