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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Eylül ayında faiz indirimine gidecek mi, beklenti ne yönde? Fed 2024 Eylül yüzde kaç faiz indirimi yapabilir?

        Arka arkaya açıklama geldi: Fed Eylül'de faiz indirimine gidecek mi?

        Eylül ayına sayılı günler kala, piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentisi güçleniyor. Fed yetkililerinden arka arkaya gelen açıklamalar, 'yeşil ışık' olarak algılanırken; Eylül ayında yüzde 25 baz puanında bir indirimin yapılmasına yüzde 71.4 ihtimal veriliyor. İşte, Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla Fed Eylül ayı faiz indirimine dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 08:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 08:36
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        Gözler Eylül ayı faiz indirimi için Fed'e döndü. Daha önce yapılan açıklamalarda 'daha çok güvene ihtiyaç duyulduğu' ifade edilirken; Mayıs, Haziran ve Temmuz enflasyon rakamlarının beklenti altında kalması, işsizlik oranının düşmesi gibi arka arkaya yaşanan gelişmeler sonrasında Fed faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar 18 Eylül'de faiz indirimi için 'yeşil ışık' olarak algılandı. İşte, Fed faiz indirimine dair son gelişmeler...

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        FED EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD ekonomisi ve para politikaları üzerine açıklamalarda bulundu.

        Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.

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        ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI!

        Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise hafta sonu yaptığı değerlendirmede gelecek ay faizleri indirmemenin işgücü piyasasına zarar verebileceğini ifade etti.

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        Son olarak ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari benzer bir şekilde zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle Eylülde faiz indirimini tartışmanın uygun hale geldiğini ifade etti. Kashkari 25 baz puandan fazla bir indirim için bir sebep göremediğini sözlerine ekledi.

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        FED EYLÜL AYINDA KAÇ BAZ PUAN İNDİRİME GİDEBİLİR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

        CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa şu anda 18 Eylül'de Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine yüzde 71.4 ihtimal veriyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 28.5'te görülüyor.

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