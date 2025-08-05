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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Eylül ayında indirime gider mi, piyasa beklentisi ne yönde, son durum nedir?

        Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Eylül ayında indirime gider mi?

        Fed Temmuz faiz kararını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm indirim baskılarına rağmen bir ay daha pas geçmeyi tercih eden Fed'in Eylül ayında alacağı faiz kararı daha kritik bir önem taşıyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:57
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        Fed'in Temmuz ayında da faizi indirimini pas geçmesiyle piyasalarda indirim beklentisi yükselmeye başladı. Analistler, Fed'in Eylülde faiz indirimlerine başlaması durumunda bunun piyasalar için destekleyici bir durum olabileceğini kaydetti. Buna karşın bankanın beklenenden hızlı faiz indirimlerine gitmesinin enflasyonist baskıları daha fazla artırabileceğine yönelik endişeler de öne çıkıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, piyasalardaki son durum...

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        2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

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        FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

        Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

        Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

        İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

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