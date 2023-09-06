Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihleri!
Piyasa takipçileri tarafından yakından gözlemlenen Fed kararlarının eylül ayında ne olacağı merak konusu oldu. Fed, temmuz ayındaki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...
Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.
FED faiz kararı toplantısı 19 - 20 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 20 Eylül akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.
FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Powell şu mesajları verdi: "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.
Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."
2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ
19 - 20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12 - 13 Aralık