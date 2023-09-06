Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Powell şu mesajları verdi: "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.

Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

19 - 20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12 - 13 Aralık