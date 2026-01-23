PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Bu durum diğer yandan enflasyon konusunun temkinli şekilde ele alınması yönünde bir mesaj niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel düzeyinin kontrollü görünümünü teyit etti.