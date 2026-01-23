2026 Ocak ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı için küresel piyasaların gözü Para Politikası Kurulu'na döndü. Öte yandan, ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed yılın ilk faiz kararını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.
PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?
ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.
Bu durum diğer yandan enflasyon konusunun temkinli şekilde ele alınması yönünde bir mesaj niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel düzeyinin kontrollü görünümünü teyit etti.
FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİ NE YÖNDE?
Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmezken, bankanın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapması bekleniyor.