Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı için geri sayım! 2026 Ocak ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman, beklenti ne yönde?

        2026 Ocak ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için küresel piyasaların gözü Para Politikası Kurulu'na döndü. Öte yandan, ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fed faiz kararı piyasaların odak noktasındaki yerini aldı. jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma, ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler küresel piyasalarda risk iştahı yükseltirken BD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2

        FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

        ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

        Bu durum diğer yandan enflasyon konusunun temkinli şekilde ele alınması yönünde bir mesaj niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel düzeyinin kontrollü görünümünü teyit etti.

        4

        FED FAİZ KARARINDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

        Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmezken, bankanın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!