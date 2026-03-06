Fed faiz kararı için geri sayım başladı: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Bir süredir Fed odağında olan istihdam verileri geçtiğimiz aylarda beklentileri aşarak, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret etmişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam verileri de ABD'de iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın olmadığının sinyalini vermişti. Peki, piyasalarda yaşanan bu gelişmeler Fed'in faiz kararına nasıl yansıyacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin de bulunduğu istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bugün söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirimi beklentilerine yönelik tahminleri etkileyebileceğini söyledi.
Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi. Barkin, benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunun altını çizdi.