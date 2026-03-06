FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin de bulunduğu istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) odağında olan istihdam verileri geçtiğimiz aylarda beklentileri aşarak, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret etmişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam verileri de ABD'de iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın olmadığının sinyalini vermişti.

Analistler, bugün söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirimi beklentilerine yönelik tahminleri etkileyebileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi. Barkin, benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunun altını çizdi.