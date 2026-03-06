Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı için geri sayım başladı: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde, bu ay faiz indirimi olur mu?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Bir süredir Fed odağında olan istihdam verileri geçtiğimiz aylarda beklentileri aşarak, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret etmişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam verileri de ABD'de iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın olmadığının sinyalini vermişti. Peki, piyasalarda yaşanan bu gelişmeler Fed'in faiz kararına nasıl yansıyacak? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda gözler Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2

        2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD'de bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin de bulunduğu istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

        Bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) odağında olan istihdam verileri geçtiğimiz aylarda beklentileri aşarak, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret etmişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam verileri de ABD'de iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın olmadığının sinyalini vermişti.

        Analistler, bugün söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirimi beklentilerine yönelik tahminleri etkileyebileceğini söyledi.

        Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi. Barkin, benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunun altını çizdi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası