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        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2025 FED toplantısı saat kaçta yapılacak?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2025 FED toplantısı saat kaçta yapılacak?

        FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Geçen hafta ABD'nin devreye giren çelik ve alüminyum tarifelerinin ardından azalan risk iştahının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yeni haftada gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:29
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        FED toplantısı sonrası yılın ikinci faiz kararı açıklanacak. Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri öne çıkarırken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranları konusunda yaz aylarına kadar sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2025 FED toplantısı saat kaçta yapılacak?

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        FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        ABD Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı için 18-19 Mart'ta toplantı yapacak. Karar, saat 10.00'da açıklanacak.

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

        Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin devreye giren çelik ve alüminyum tarifelerinin ardından azalan risk iştahının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yeni haftada gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi

        Tarife cephesindeki gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi geçen hafta yürürlüğe girdi.

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        Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

        Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

        Analistler, söz konusu misille açıklamalarının ardından ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını kaydederek, tarifelerin imalat sanayisi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.

        Ayrıca, Trump, ülkesinde üretilen viskilere AB tarafından getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

        Trump'ın ticaret politikalarındaki yaklaşımının belirsizlikleri artırdığını ifade eden analistler, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ettiğini söyledi.

        Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı. ABD'de federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı senatodaki oylamada 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

        ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

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        FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu gerçekleştirdi.

        Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

        Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

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        Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

        Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

        Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:

        "Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."

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