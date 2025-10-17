ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz toplantısı yaklaşırken, küresel ekonomi yeniden kritik bir dönemece giriyor. Bir önceki toplantıda faizleri 25 baz puan düşüren Fed’in bu kez nasıl bir politika izleyeceği, hem doların yönü hem de küresel sermaye akışları açısından belirleyici olacak. Piyasalar, “Fed yeni bir faiz indirimi yapacak mı?” sorusuna kilitlenmiş durumda. İşte güncel bilgiler...