Fed faiz toplantısı tarihi açıklandı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Ekim ayında gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesi, geçtiğimiz ayki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından yeni bir adım gelip gelmeyeceği merak konusu. Yatırımcılar, "Faiz indirimleri sürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Fed'in açıklayacağı kararın piyasalar üzerindeki etkisi şimdiden tartışılıyor. İşte merak edilenler...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz toplantısı yaklaşırken, küresel ekonomi yeniden kritik bir dönemece giriyor. Bir önceki toplantıda faizleri 25 baz puan düşüren Fed’in bu kez nasıl bir politika izleyeceği, hem doların yönü hem de küresel sermaye akışları açısından belirleyici olacak. Piyasalar, “Fed yeni bir faiz indirimi yapacak mı?” sorusuna kilitlenmiş durumda. İşte güncel bilgiler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21:00'de açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.