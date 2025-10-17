Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz toplantısı tarihi açıklandı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Fed faiz toplantısı tarihi açıklandı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Ekim ayında gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesi, geçtiğimiz ayki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından yeni bir adım gelip gelmeyeceği merak konusu. Yatırımcılar, "Faiz indirimleri sürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Fed'in açıklayacağı kararın piyasalar üzerindeki etkisi şimdiden tartışılıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 19:36 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz toplantısı yaklaşırken, küresel ekonomi yeniden kritik bir dönemece giriyor. Bir önceki toplantıda faizleri 25 baz puan düşüren Fed’in bu kez nasıl bir politika izleyeceği, hem doların yönü hem de küresel sermaye akışları açısından belirleyici olacak. Piyasalar, “Fed yeni bir faiz indirimi yapacak mı?” sorusuna kilitlenmiş durumda. İşte güncel bilgiler...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21:00'de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

        Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

        4

        Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!