Wong, “Eylül ayında kesin bir indirim sinyali vermek için en uygun zaman, Powell’ın elinde bir aylık istihdam ve enflasyon verisinin daha olacağı Ağustos sonundaki Jackson Hole konuşması olacaktır” dedi. “Sonuç olarak: FOMC üyelerinin büyük bölümü yakın zamanda faiz indirimine gidilmesinin uygun olacağına inanıyor - ancak henüz değil” diyen Wong, “Piyasa alarm zillerini çalıyor olsa bile, haziran toplantısından bu yana gelen ekonomik verilerin, yetkilileri temmuz ayında faizleri düşürmek isteyecek kadar endişelendirdiğini düşünmüyoruz” diye ekledi.