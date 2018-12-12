'Fed faizi artırırsa hata eder'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitmesi durumunda bunun bir hata olacağını söyledi. Trump, "Bunun ahmakça olduğunu düşünüyorum, fakat başka ne diyebilirim ki?" dedi.



Trump, Çin ve potansiyel olarak diğer ülkelerle girdiği ticaret mücadelesi dolayısıyla, ABD ekonomisine destek için düşük faizlerin esnekliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. ABD Başkanı, "Anlamak zorundasınız, ticaret mücadeleleri veriyoruz ve kazanıyoruz. Ancak desteğe de ihtiyacımız var" diye konuştu.



'ÇOK AGRESİF'

Trump, Jerome Powell'ı Fed Başkanlığına getirmiş, ancak Şubat ayında göreve başlamasından bu yana izlediği politikalardan dolayı defalarca eleştirmişti. Trump, "Powell'ın iyi biri olduğunu düşünüyorum. En iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Ancak ona katılmıyorum," dedi ve "Çok agresif olduğunu düşünüyorum, çok fazla agresif, aslında çok fazla agresif" şeklinde konuştu.

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