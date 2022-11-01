AA

Fed'in, para politikası adımlarında aralık toplantısından itibaren yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek haftaki toplantıda ise 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD ekonomisinin son dönemlerde resesyona girebileceğine dair endişelerin enflasyonla mücadelenin önüne geçebileceğine dair tahminler kuvvetlenmeye başladı. Fed'in Bej Kitap raporunda da ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in sıkı para politikasındaki agresif tutumunu sona erdirebileceği tahmin ediliyor. Fed'in bu politikalarına ilişkin güçlü tahminlere karşın Banka'nın tutumuna ilişkin farklı öngörüler de bulunuyor.

Bir yandan Fed'in faizlerde belli bir noktaya geldikten sonra bu noktada sabit kalabileceği, diğer taraftan ise Banka'nın aralık ayında da aynı tutumuna devam edebileceği ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın agresif açıklamalarını sürdürebileceği tahmin ediliyor.

Powell, eylül ayı toplantısında, Fed'in enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

"FAİZ ARTIRIM HIZINI DÜŞÜRÜP DÜŞÜRMEYECEĞİNİ ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYECEK"

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, Fed'in kasım toplantısından sonra 75 baz puanlık bir artırıma daha gideceğine yönelik beklentiler olduğunu söyledi.

Fed'in, sonraki haftalarda muhtemelen piyasa katılımcılarını daha küçük adımlar için giderek artan bir şekilde hazırlayacağını ifade eden Weidensteiner, sonuç olarak faiz oranlarının ulaşacağı tepe noktasının ortaya çıktığını kaydetti.

Weidensteiner, Fed'in, faiz artırım aşamasından faizlerin bulunduğu yüksek seviyelerde kalma aşamasına ani bir geçiş yapmamak için faizleri daha düşük hızda artırma yaklaşımında bulunabileceğini belirtti.

Fed'in aralık ayındaki faiz artırım hızını düşürüp düşürmeyeceğinin öncelikle o tarihte yayımlanacak enflasyon verilerinin belirleyeceğini ifade eden Weidensteiner, iş gücü piyasasının kademeli bir şekilde soğumasının da önemli olduğunu vurguladı.

Weidensteiner, faiz oranlarının gelecek yıl yüzde 5 seviyesine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

"FED ARALIK AYINDA AGRESİF BİR FAİZ ARTIRIMINA GİDEBİLİR"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in, kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini, aralıkta da agresif bir faiz artırımına gidebileceğini söyledi.

Vadeli piyasaların Fed'in 75 baz puanlık artırımını fiyatladığını belirten Levy, Powell'ın "şahin" bir tutum takınabileceğini ve bunun piyasaları üzebileceğini kaydetti.