        Haberler Bilgi Ekonomi Fed yılın ilk faiz kararını ne zaman açıklayacak? ABD Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararı ne zaman belli olacak?

        Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak! 2026 Ocak Fed PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

        Yoğun bir ekonomik takvimi geride bırakan Fed, geçen sene toplamda 75 baz puan indirime gitti. Bankanın 2026 politikası merak edilirken, yılım ilk faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 03.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:08
        1

        ABD Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını Ocak ayı içerisinde açıklayacak. Fed'in 2026 politikaları piyasalar tarafından takip edilirken, Bankanın bağımsızlığına ilişkin sorgulamalar altın ve dolar üzerinde yükseliş etkisi gösteriyor. Peki, Fed yılın ilk faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        2

        FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        FED 2025 YILINDA 75 PUANLIK BAZ İNDİRİMİNE GİTTİ

        Fed, yılın son çeyreğinde politika faizini toplamda 50 baz puan düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirdi. Banka böylece yıl genelinde toplamda 75 baz puanlık indirim yaptı.

        Yılın son toplantısında ekonomiye yönelik tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

        4

        FED CEPHESİNDE BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

        ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin öngörüler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler hâlâ varlığını korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

        Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
