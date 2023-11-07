Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul haftanın röntgenini çekti.

Fenerbahçe - Trabzonspor, Galatasaray - Kasımpaşa, Antalyaspor - Beşiktaş maçlarının yorumlarının yanı sıra son günlerin gündemi olan hakem tartışmaları masaya yatırıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iki saati aşan konuşması değerlendirilirken Ahmet Selim Kul "Federasyon bu iddialarla ilgili neden harekete geçmiyor? Bu iddialar sadece bize mi garip geliyor? Tepki konulduğunda konu kulüp rekabetine getiriliyor, bunlar normalleştiriliyor. Federasyon'un harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında hangi mesajları verdi? @ahmetselimkul Ali Koç'un açıklamalarının satır aralarını #GeçişOyunu'nda @mehmetayan75'a anlattı. pic.twitter.com/4gvOFwKU2s — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 6, 2023

MEHMET AYAN, SÜPER KUPA'NIN MALİ DETAYLARINI PAYLAŞTI

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen; Fenerbahçe ve Galatasaray'da ise müsabakanın Türkiye'de oynanması yönünde divan kurulu kararları alınan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Mehmet Ayan, mali detayları aktardı.

Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanacak mı? Ne karar alındı?

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü @mehmetayan75 son durumu #GeçişOyunu'nda anlattı. pic.twitter.com/J3bGbwv464 — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 6, 2023

Yetkililerden aldığı resmi bilgileri paylaşan Mehmet Ayan, "Ne tarafım ne görüşüm. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikişer kez onay alıyor ve kulüplere tüm detaylar teyitli bir şekilde iletiliyor. Sonradan karar alınıp bu yönde irade beyanında bulunuluyor. Yazılı mutabakat var mı, yok ama 'TFF kararıdır, biz kabul ederiz' deniliyor. TFF binası içerisinden aldığım bilgi. Resmi bilgidir, Süper Kupa şampiyonu 2.2 milyon Euro gelir elde edecek. Mağlup olan takım ise 1.8 milyon Euro kazanacak" dedi.

Ligde 11. Hafta tamamlandı... Fenerbahçe ilk kez puan kaybetti. Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 26 yıl aradan sonra yendi. Fenerbahçe neden kaybetti?

Cem Dizdar #GeçişOyunu'nda değerlendirdi. pic.twitter.com/X87dvOeGwP — Habertürk TV (@HaberturkTV) November 6, 2023

FENERBAHÇE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Bordo-mavililerin 3-2'lik skorla kazandığı Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasını değerlendiren Cem Dizdar ise "Şok gollerle açıklanamaz bir durum. Trabzon buna benzer iki maç oynadı. Kendi sahasında Beşiktaş'a karşı bir de bu. Skor farklı olsa da benzer oyun. Bekle, arkadaki boşluklara çalış. 'Ben buna bireysel hata diyemem' E o zaman takım hatası bu, alanı boşaltıyorsun bu bir teknik sorun. Bunun antrene edilmesi gerekir. Sonuçta Milli Takım oyuncusu bu" ifadelerini kullandı.