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487 gün sonra grand slam maçına çıkan Federer, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 8 numaralı seribaşı Roger Federer, ikinci tura çıktı

Federer, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, sakatlığı nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan ve son grand slam maçına 30 Ocak 2020'de çıkan Federer sahne aldı.

İsviçreli tenisçi, klasmanın 204. sırasındaki Özbek rakibi Denis Istomin'i 6-2, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Turnuvada tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, 2017 yılı şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-1'le geçerek tur atladı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu ise dünya 85'incisi Sloven Tamara Zidansek'e 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

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