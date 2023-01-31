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Fed'in faiz artış hızında vites düşürmesi bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın faiz artırımlarında frene basarak 25 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor

Fed'in faiz artış hızında vites düşürmesi bekleniyor
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın ilk toplantısında faiz artış hızında vites düşürmesi öngörülüyor.

Fed üyelerinin son dönem mesajları ve piyasa fiyatlaması bankanın politika faizinde 25 baz puan artış yapabileceğini gösteriyor.

Piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi hakim oldu. Ülke ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Bu gelişmeler göz önüne alındığında bankanın faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, yaptığı değerlendirmede parasal sıkılaşmada biraz daha ılımlı bir politika izleyerek politika faizinde 25 baz puanlık bir artışa gideceği öngörüsünde bulundu.

Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığını ancak hala çok yüksek seviyede olduğuna dair ifadelerini anımsatan Levy, faiz artırımlarında sona gelinmediğini belirtti.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu hafta politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti.

"FAİZ ORANLARINDA TEPE NOKTASI ÇOK UZAK DEĞİL"

Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.

Weidensteiner, Fed'in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olmasına karşın istenilen yöne doğru gittiğini vurgulayan Weidensteiner, burada enerji fiyatlarındaki önemli düşüşe dikkati çekti.

Weidensteiner, Fed için belirleyici faktörün ücret artışları olduğunu kaydetti. Geçen yıl iş piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı ücretlerin arttığını belirten Weidensteiner, bu trendin 4. çeyrekte kırıldığını ifade etti.

Weidensteiner, saatlik kazançların iş gücü kompozisyonundaki değişikliklere duyarlı olduğunu bu nedenle dikkatli yorumlanması gerektiğini belirterek, Fed'in bundan sonra açıklanacak saatlik kazançlar verisini yakından izleyeceğini aktardı.

Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise ABD'de enflasyondaki son düşüşün Fed'in Aralık'taki 50 baz puan olan faiz artırım boyutunu Şubat'ta 25 baz puana indirme olasılığını artırdığını belirtti.

''Enflasyonun yavaşlama ivmesine bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 4,75-5,00 hedef aralığında durarak yılın geri kalanında ara vermesi gerektiğini düşünüyoruz.'' ifadelerini kullanan Marey, bu arada, yeni negatif arz şokları meydana gelirse veya ücret-fiyat sarmalı kontrolden çıkarsa, yıl boyunca enflasyon ve faiz oranları için yukarı yönlü risklerin söz konusu olduğunu ifade etti.

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