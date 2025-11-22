Fedlan Kılıçaslan’ın mal varlığına el koyuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, firari Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynattığı, bu sitelerin reklamını yaptırarak bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği gerekçesiyle "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Giriş: 22.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:27
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Fedlan Kılıçaslan’ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına da el koyuldu.
