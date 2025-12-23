Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında taverna müziğinin usta ismi Fedon'u ağırladı.

1970'te evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile ilgili konuşan Fedon, geçmişte eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyerek, sözlerine başladı.

79 yaşındaki Fedon; "Bana bir bardak su verecek olan eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Eşim ana kraliçe. Eşim hiç söylenmeden ana kraliçe oldu. Benim gibi bir adama haddini bildirdi. Yapmış olduğum hatalar nedeniyle günah çıkarıyorum ama geç oldu. Kızın gençliği gitti. Eşim, ölüm yataklarındayken ablamın, annemin ve babamın yanındaydı. Ben hiçbirinin yanında olamadım. Kadının fedakarlığı sadece bana değil iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Şimdi dört dörtlük bir beraberlik yaşıyoruz" dedi.

"O FEDON YOK ARTIK"

Fedon, Aslı Şafak’ın, "Eşinize şiddet gösterdiğiniz bir dönem mi oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: 17 yaşında bebek gibi kaliteli bir kızla evlendim. Şimdi 75 yaşında ben onun hayatını söndürdüm. Şimdi çok mutluyuz. Çok pişmanım. Her şeyimi eşimin üzerine yaptım. Bunları kendimi affettirmek için vermedim. Aynı hataları yapamam,o Fedon yok artık.