        Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

        Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

        Fedon, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında itiraflarda bulundu. Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini ifade eden şarkıcı; "Günahlarımın bedelini de ödedim" dedi

        Giriş: 23.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:09
        "Vicdan azabı çekiyorum"
        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında taverna müziğinin usta ismi Fedon'u ağırladı.

        1970'te evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile ilgili konuşan Fedon, geçmişte eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyerek, sözlerine başladı.

        79 yaşındaki Fedon; "Bana bir bardak su verecek olan eşimdir. Şu anda çok mutluyum. Eşim ana kraliçe. Eşim hiç söylenmeden ana kraliçe oldu. Benim gibi bir adama haddini bildirdi. Yapmış olduğum hatalar nedeniyle günah çıkarıyorum ama geç oldu. Kızın gençliği gitti. Eşim, ölüm yataklarındayken ablamın, annemin ve babamın yanındaydı. Ben hiçbirinin yanında olamadım. Kadının fedakarlığı sadece bana değil iyilik saçıyor. Ben kolay kolay diz çökmem ama eşimin önünde çöktüm. Günahlarımın bedelini de ödedim. Şimdi dört dörtlük bir beraberlik yaşıyoruz" dedi.

        "O FEDON YOK ARTIK"

        Fedon, Aslı Şafak’ın, "Eşinize şiddet gösterdiğiniz bir dönem mi oldu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: 17 yaşında bebek gibi kaliteli bir kızla evlendim. Şimdi 75 yaşında ben onun hayatını söndürdüm. Şimdi çok mutluyuz. Çok pişmanım. Her şeyimi eşimin üzerine yaptım. Bunları kendimi affettirmek için vermedim. Aynı hataları yapamam,o Fedon yok artık.

        "EVİMDE SOLARYUM MAKİNESİ VAR"

        Fedon, "Bodrum güneşi hala yakıyor mu?" sorusuna karşılık ise "Hayır evimde solaryum makinesi var. Haftada bir gün solaryuma giriyorum. Bembeyaz ten sevmiyorum. Onlar sanki hasta tipler gibi geliyor. 6 yaşından beri güneşin altından çıkmam, böyle bir adamım" ifadelerini kullandı.

        "HAVHAV' ŞARKISINA ANCAK ‘HOŞT’ DERİM"

        Fedon, son dönemde üretilen rap şarkıları hakkında şunları söyledi: Şarkıları beğenmiyorum. Yapın da beğeneyim. Beğenecek bir şey yok. Adam şarkı yapıyor adı ‘Havhav’... ‘Hoşt’ diyorum. Beğenilecek bir şey görmüyorum.

        "FEDON’A YAKIŞIR ŞEKİLDE ÖLMEK İSTİYORUM"

        Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle noktaladı: Fedon’a yakışır şekilde ölmek isterim. Yarış motoruyla denizde giderken devrilsin boynum kırılsın ya da motosikletle giderken bir yere çakılayım. Bana belediye otobüsü çarpmasın. Serumlar takılı ölmek istemiyorum. Yaşamayı seviyorum.

