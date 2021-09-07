Felaketten saniyelerle kurtuldu! 0:00 / 0:00

DHA

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde otomobilinin içerisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki eşini bekleyen Mehmet Zeybek, abdest almak için otomobilinden çıktı.

DHA'nın haberine göre, Mehmet Zeybek otomobilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise dev söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken, koşarak olay yerine gelen Mehmet Zeybek büyük bir şok yaşadı.

Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ve vincin çalışması ile kaldırılırken, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Kartal Anadolu Adliyesi'ne giden yolun trafiği uzun bir süre aksadı.

Mehmet Zeybek, "Eşim hastanedeydi, onu bekliyordum. Yaklaşık bir saattir arabada bekliyordum. Camiye abdest almak için gittim, döndüğümde arabanın üzerine ağaç devrilmişti. Allah'tan içinde değildim" dedi.

Olayı gören çevre sakini Eyüp Korkmaz ise, "Herhangi bir can kaybı yok fakat içerde biri de olabilirdi. Ortalama 40 dakikadır bu yol kullanılmıyor" şeklinde konuştu.