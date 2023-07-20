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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Fenebahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: Tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz - Galatasaray Haberleri

        Fenebahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: Tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz

        Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 13:24
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        Fenebahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
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        Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemleri üzerine; Kulübümüzün 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen GS Başkanı Sn. Özbek'e 2021 yılında yaptığımız daveti hatırlatıyor;

        Kendilerini ya da görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecrada tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

        DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etmişti.

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