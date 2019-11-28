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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların görüntüleri ortaya çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Sarıyer’deki evine giren hırsızların son olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturmada hırsızların 13 günde 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca zanlıların bir çok suç kaydı da çıktı

Bartholomeos
Mustafa Şekeroğlu

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul’da 10 gün önce Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evinden hırsızlık yapmaya kalkışan ve dün gece yakalanan 4 kişilik hırsızlık çetesinin Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorguları sürüyor. Hırsızlarla ilgili önemli detaylar da ortaya çıktı.

 

13 GÜNDE 11 EVE GİRMİŞLER

Yapılan çalışmalarda zanlıların, lüks siteler ve evlerde hırsızlık yaptığı belirlendi. Son 13 günde Kartal, Maltepe Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz’da 11 eve girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

 

HIRSIZLARIN EŞKALİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine hırsızlarına girmesinin ardından Hırsızlık Masası ekipleri harekete geçmişti. Elde edilen güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin kaçtıkları çalıntı araç tespit edildi.

OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan istihbarat çalışmalarında, şebekenin önce Maltepe civarında olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler hızla Maltepe’ye geçti. Ancak hırsızların bu kez Kartal Dragos’a gittiği belirlendi. Zırhlı araçla birlikte harekete geçildi. Hırsızların bir evden çıktıkları görüldü. Tüm bu anlar güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde hırsızlar, evden çıkıyor. Araçlarına biniyor ve kaçmaya çalışırken kaza yapıyor. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.

ONLARCA SUÇ KAYDI

Sarıyer’de girdikleri evin Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evi olmadığını savunan hırsızlar, evde kasayı bulamayınca ayrıldıklarını anlattılar. Şüphelilerin suç kayıtları da kabarık çıktı. Hüseyin Ç.’nin 28 , Volkan Ç.’nin 34, Fırat D.’nin 25 ve Serhat K.’nın ise 14 suç kaydı bulunuyor. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

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