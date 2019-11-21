Ligde üst üste iki zorlu deplasmana çıkacak Fenerbahçe’de oldukça kritik olan bu virajda 6 puan hedefleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve oyuncular bu konuda hedef birliğine varırken, Samandıra’da tecrübeli isimler takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Emre Belözoğlu başta olmak üzere tecrübeli yıldızların, arkadaşlarına “Ligde kolay maç yok. Özellikle artık her deplasman zor. Ligin bu kadar birbirine yakın olmasının da sebebi bu. Bizim de şimdi önümüzde ligin en çetin deplasmanlarından ikisi var üst üste. Zorlu bir fikstür gibi gözükse de 2 maçı da kazanabilecek gücümüz var. Bu iki maçı kazanırsak hem lider oluruz hem de rakiplerimize çok net bir gözdağı vermiş oluruz" dediği öğrenildi.

Ligde galibiyet serisi yakalamanın camiayı kenetleyeceğine ve hava yaratacağına dikkat çeken tecrübeli isimler "Bu iki maçı kazanmak bizi istediğimiz noktaya, istediğimiz atmosfere getirecektir. O yüzden bu zorluk bizim için aynı zamanda bir fırsat. İki maç içinde 3 puan dışında bir şey düşünmek yok” gibi ifadeler kullandılar.

Samandıra’da idmanlar da bu doğrultuda gerçekleştirilirken, antrenmanların yüksek tempoyla geçmesi yüzleri güldürüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, 13. haftada ise Göztepe deplasmanına çıkacak.