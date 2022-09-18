Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
5' Rossi, 17' Gustavo Henrique
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Emre, Valencia, Joao Pedro
YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Zajc, İsmail, Mert Hakan, irfan Can Kahveci, Lincoln, Arda Güler, Batshuayi, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
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ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Efecan, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Efkan, Fatih, Candeias, Pereira, Balkovec, Ahmed Hassan
YEDEKLER: Yusuf, Rassoul, Lusamba, Yusuf, Çağan, Targhalline, Oğuz, Cavaleiro, Eduardo, Erencan
TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli
Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.
Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor.
Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
13. RANDEVU
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.
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