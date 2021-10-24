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Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta? FB Alanyaspor maçı CANLI YAYIN kanalı

Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın kanalı belli oldu mu? Süper Lig'de 10. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe Sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte FB Alanyaspor maçı hakkında tüm emrak edilenler...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta? FB Alanyaspor maçı CANLI YAYIN kanalı

Fenerbahçe Alanyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü. Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak.

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