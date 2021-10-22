Bu kadar mesafeler birbirinden kopuk ve açıkken de bu baskıyı yapmak tabii ki mümkün değil. Bu beraberlik şansı azalttığı gibi esas Pereira'nın her toplantıda "Rakamlar bu oyunda önemli değil" dediğini görüyoruz. Evet, bu konuda haklı ama içine de bir felsefe koymalı ki top ayağındayken, rakipteyken ve eldeki kadrolarıyla "daha esneklik göstererek yalnız üçlü değil, dörtlü formasyonu da b planı ve değişik alternatifleri de" mutlaka takımına monte etmesi gerekir. Bunu da oynayacak kadro derinliği elinde var.