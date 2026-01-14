UEFA Avrupa Ligi heyecanı 7. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı- lacivertliler saha avantajını kullanıp Aston Villa'yı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde haftaya 12. sırada girdi. Peki, "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı biletleri ne kadar?" İşte detaylar...