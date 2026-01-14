Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında - Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe - Aston Villa maçının tarihi ve saati futbolsever tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçı bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 22:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:15
        1

        UEFA Avrupa Ligi heyecanı 7. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı- lacivertliler saha avantajını kullanıp Aston Villa'yı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Son olarak Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde haftaya 12. sırada girdi. Peki, "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Aston Villa maçı biletleri ne kadar?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Aston Villa maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 Adet Bilet)

        13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        5

        FENERBAHÇE - ASTON VİLLA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK – MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

        6

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        7

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        Fenerbahçe 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak Avrupa Ligi'nde 12. sırada yer alıyor.

