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        Fenerbahçe - Başakşehir maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 5 maçta 5 galibiyet elde ederek 15 puan topladı. Turuncu-lacivertliler ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:21
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        Maçta üç gol var!
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        5' Djiku, 10' Duarte (k.k.), 20' Szymanski

        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

        BAŞAKŞEHİR: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek

        Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin ligde 15 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

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        NOTLAR

        31. randevu

        Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı.

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        İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0’lık sonuçla kazandı.

        12 maçlık galibiyet serisi

        Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig’de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal’ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

        Süper Lig’e 5’te 5 yaparak başladı

        Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor’a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor'u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

        Edin Dzeko ön planda

        Sarı-lacivertlilerin ligde attığı 9 golün, 4’ü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko’dan geldi. Sezon başında takıma katılan Dzeko, Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szysmanski ve İrfan Can Kahveci 2'şer golle katkı sağlarken, Bright Osayi Samuel de 1 gol kaydetti.

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