2021 Fenerbahçe Başkanlık seçimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan başkanlık seçimi bir sonraki haftaya ertelenmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. İşte Fenerbahçe Başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021

Ali Koç

Eyüp Yeşilyurt

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANABİLECEK?

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bim 9 oldu.