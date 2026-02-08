Fenerbahçe Beko: 79 - Galatasaray MCT Technic: 77 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti ve 17. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında, Galatasaray MCT Technic'i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Galatasaray, 20-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler, 19-13'lük üstünlük yakalasa da sarı-kırmızılılar devre arasına 33-32 önde gitti.
Galatasaray, Jerome Robinson'ın üçüncü çeyreğin son bölümünde bulduğu üçlüklerle son çeyreğe 57-52 üstün girdi. Galatasaray başantrenörü Gianmarco Pozzecco, dördüncü çeyreğin başında aldığı ikinci teknik faulün ardından oyundan atıldı.
Son çeyrekte geri dönen Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'in bitime 3.2 saniye kala attığı basketle parkeden 79-77 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise Pozzecco yönetiminde ligde ilk kez mağlubiyetle tanıştı.
Fenerbahçe Beko'nun Basketbol Süper Ligi'ndeki sıradaki rakibi Türk Telekom olacak. Dört maç sonra kaybeden sarı-kırmızılılar ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.