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Fenerbahçe Beko: 89 - ALBA Berlin: 84

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin’i 89-84 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste 10. olmak üzere 15. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise 17. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko: 89 - ALBA Berlin: 84

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko karşısında maçın ilk dakikalarında üstünlüğü sağladı. Fenerbahçe Beko, pota altından ve üç sayılık atışlarla bulduğu sayılarla dengeyi sağladı ve ilk çeyreği 24-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, pota altından ürettiği sayılarla maçta üstünlük sağlamaya çalıştı. Konuk ekip, üç sayı isabetleriyle Fenerbahçe Beko karşısında etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko, maçın devre arasına 45-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe bulduğu sayılarla iyi başlangıç yapan ALBA Berlin, skorda üstünlük sağlamayı başardı. Çeyreğin ortalarından itibaren etkili hücum organizasyonlarıyla kolay sayılar üreten ve skorda tekrar öne geçen Fenerbahçe Beko, üçüncü periyottan 67-60 üstünlükle ayrıldı.

Dördüncü çeyreğe iki takım da bulduğu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla maçta üstünlüğünü sürdürdü. ALBA Berlin, bulduğu üç sayı isabetleriyle periyodun son dakikalarında farkı kapatmayı başardı. Ancak Fenerbahçe Beko son saniyelerdeki etkili hücum organizasyonlarıyla farkı tekrar açtı ve karşılaşmadan 89-84 galip ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Rain Peerandi

Fenerbahçe Beko: Guduric 12, De Colo 26, Barthel 5, Vesely 12, Ulanovas, Pierre 17, O’Quinn 8, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 3, Perez 2, Eddie

ALBA Berlin: Lo 14, Eriksson 19, Fontecchio 14, Sıkma 6, Lammers 16, Thiemann 10, Mattisseck 3, Delow 2, Siva, Schneider

1.Periyot: 24-22

Devre: 45-42

3.Periyot: 67-60

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