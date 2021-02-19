Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor. Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 9 maçını kazanarak olağanüstü bir çıkışa geçti. Peki Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 14 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son karşılaşmada rakibi Zenit'i 92-84 mağlup etmişti.