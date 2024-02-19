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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı

        Fenerbahçe Beko, bir aylığına kadrosuna kattığı Amine Noua'nın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:42
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        Fenerbahçe Beko opsiyonu kullandı!
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        Fenerbahçe Beko, ocak ayında 1 aylığına kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua’nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amine Noua’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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