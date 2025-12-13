Basketbolseverlerin heyecanla beklediği büyük derbi için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bu haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, zirve yarışında önemli bir sınava çıkacak. Rekabet, prestij ve puan hesaplarının ön planda olacağı mücadele öncesinde taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar…

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde oynanacak olan dev derbinin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.