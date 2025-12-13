Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en çok konuşulacak karşılaşması için sahne hazır. Sezonun gidişatını doğrudan etkileyecek mücadelede Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Ezeli rekabetin bir kez daha parkeye taşınacağı bu dev randevuda, basketbol tutkunları maçın oynanacağı gün, başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Derbi öncesi tüm gözler bu kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbolseverlerin heyecanla beklediği büyük derbi için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bu haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, zirve yarışında önemli bir sınava çıkacak. Rekabet, prestij ve puan hesaplarının ön planda olacağı mücadele öncesinde taraftarlar, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar…

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde oynanacak olan dev derbinin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

        REKLAM

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

        Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

        Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar