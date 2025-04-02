Avrupa basketbolunun zirvesindeki takımlardan Fenerbahçe Beko ve Barcelona, İstanbul’da kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezonun son virajına girilirken iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanşı almak isterken, konuk takım play-off öncesi önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaşanacak dev maç, EuroLeague heyecanını zirveye taşıyacak. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...