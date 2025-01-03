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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko'dan McCollum sürprizi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan McCollum sürprizi!

        Karşıyaka'nın yıldızı Errick McCollum, kulüpteki maaş sıkıntısı nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. McCollum'un Fenerbahçe Beko ile anlaştığı ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:14
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        Fenerbahçe Beko'dan McCollum sürprizi!
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        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayan Karşıyaka'da takımın yıldızı Errick McCollum da yuvadan uçup ligde yeşil-kırmızılıların pazar günü rakip olacağı lider Fenerbahçe Beko'yla anlaştı.

        Maaşları bu sezon camia ve Yaşar Ailesi'nin desteği, bilet ve reklam gelirleriyle gecikmeli ödeyip şimdiye kadar takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da guard McCollum'un da ayrılmasıyla giden yabancı sayısı 4'e çıktı. Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken Boutsiele'in Anadolu Efes deplasmanına çıkmayıp ayrıldığı, Jefferson'un maaşı son anda ödenmesine rağmen sözleşmesini feshettiği, Webb'in de EuroLeague ekibi Alba Berlin'le anlaştığı Kaf-Kaf'a büyük darbe McCollum'dan geldi.

        Takımda 2.5 sezondur forma giyerek 2023'te ligde final oynayan 37 yaşındaki McCollum, hafta başında maaşı yarım yatırılınca sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. McCollum, EuroLeague'in de iddialı takımlarından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. İki takım pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakip olacak.

        McCollum'un yanı sıra ödeme yapılamayan kaptan Kenan Sipahi'nin de yerli oyunculara maaş ödenmemesine rağmen kulüpten yapılan, "Tüm oyuncuların ödemeleri yapıldı" açıklamasına tepki göstererek sakatlık raporuyla antrenmanlara çıkmadığı, Fenerbahçe maçında da forma giymeyeceği öğrenildi. Yabancılara ödeme yapılmasına rağmen 4 yabancısını kaybedip dağılan Karşıyaka, Fenerbahçe önüne 5 eksikle çıkacak. Webb'in Alba Berlin'e transferinden ise kulübün 60 bin Dolar buy out alacağı, oyuncunun da 40 bin Dolar maaşını bırakacağı öğrenildi.

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