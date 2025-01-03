Fenerbahçe Beko'dan McCollum sürprizi!

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayan Karşıyaka'da takımın yıldızı Errick McCollum da yuvadan uçup ligde yeşil-kırmızılıların pazar günü rakip olacağı lider Fenerbahçe Beko'yla anlaştı.

Maaşları bu sezon camia ve Yaşar Ailesi'nin desteği, bilet ve reklam gelirleriyle gecikmeli ödeyip şimdiye kadar takımın dağılmasını önleyen Karşıyaka'da guard McCollum'un da ayrılmasıyla giden yabancı sayısı 4'e çıktı. Geçen hafta FIBA kanalıyla ihtar çeken Boutsiele'in Anadolu Efes deplasmanına çıkmayıp ayrıldığı, Jefferson'un maaşı son anda ödenmesine rağmen sözleşmesini feshettiği, Webb'in de EuroLeague ekibi Alba Berlin'le anlaştığı Kaf-Kaf'a büyük darbe McCollum'dan geldi.