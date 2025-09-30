Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Paris Basketbol karşılaşacak! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Paris Basketbol karşılaşacak!

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ilk haftasında yarın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:52
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

        Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

