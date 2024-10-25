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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos’a kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, evinde Panathinaikos’a kaybetti!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague Normal Sezon 5'inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu. Bu maçın ardından Panathinaikos, 3 galibiyete ulaşırken; Fenerbahçe ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:03
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        Fenerbahçe Beko, evinde Pana'ya kaybetti!
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        EuroLeague Normal Sezon 5’inci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Panathinaikos, ilk periyodu 21-16 önde bitirdi. İkinci periyotta da etkin oyununu sürdüren Yunanistan temsilcisi, ilk yarıyı 11 sayı önde tamamladı: 35-46. Üçüncü periyot karşılıklı basketlere sahne olurken; son periyoda Panathinaikos’un 62-54’lük üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe Beko son periyotta üst üste bulduğu başarılı atışlar ile farkı eritse de Panathinaikos maçı 81-76 kazandı.

        FENERBAHÇE TARAFTARI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

        Fenerbahçe, EuroLeague’in 5’inci haftasında Panathinaikos’u konuk etti. Sarı-lacivertli yönetim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tribündeki koltukların büyük çoğunluğuna Türk Bayrağı yerleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde parkede yer alan bando ekibinin seslendirdiği 10’uncu Yıl Marşı’na eşlik ederek Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladı.

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        SKYLAR MAYS İLK MAÇINA ÇIKTI

        Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Skylar Mays ilk maçına Panathinaikos karşısında çıktı. 4 dakika 59 saniye süre alan 27 yaşındaki basketbolcu, 4 sayı ve 1 ribaundluk performans sergiledi.

        BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Panathinaikos ile oynanan mücadeleyi saha kenarından takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na gelen Başkan Ali Koç, takıma destek verdi.

        ÖMER FARUK YURTSEVEN’E TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

        Fenerbahçe Beko’nun altyapısından yetişen eski oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na geldi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesinde eski oyuncusuna teşekkür plaketi takdim etti.

        Öte yandan daha önce ülkemizde Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Panathinaikos formasıyla parkede yer aldı.

        TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

        Fenerbahçeli taraftarlar, Yunan ekibi ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca önemli destek verdi.

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